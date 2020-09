Verkavelaar licht klanten op bij verkoop van kavels

De 43-jarige verkavelaar Satish K. alias ‘Munhu’ is op zaterdag 5 september aangehouden door rechercheurs van politie Regio Midden. Satish wordt ervan verdacht percelen te hebben verkocht die bezwaard zijn met een schuld. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag laten weten.

Tot nu toe hebben vijf kopers aangifte van oplichting gedaan tegen Satish. Deze personen waren vooraf niet op de hoogte dat de percelen bezwaard waren. Satish heeft die informatie niet met ze gedeeld. De percelen in kwestie bevinden zich in de Satishweg. De aangevers hebben tussen Euro 6.500,- en 7.500,- betaald voor de percelen. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Satish, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld.

Verder is gebleken dat sommige percelen aan meerdere personen zijn verkocht. Satish heeft ook percelen verkocht te Vredenburg serie A en B. Overige benadeelden, die ook aangifte willen doen, worden opgeroepen contact te maken met de afdeling Recherche Regio Midden. Deze afdeling is ondergebracht op het politie bureau De Nieuwe Grond meldt de Surinaamse politie.