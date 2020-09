Suriname en Frans-Guyana versterken samenwerking

Suriname en Frans-Guyana zijn na bilaterale gesprekken met elkaar overeengekomen dat zij de onderlinge samenwerking zullen versterken. Beide landen hebben in dit kader op 4 september een gezamenlijke verklaring ondertekend in Saint Laurent, Frans-Guyana. Partijen zijn overeengekomen dat zij vraagstukken waarmee beide gemeenschappen kampen gezamenlijk zullen aanpakken.

Zowel de Franse-Guyanese autoriteiten, alsook de Surinaamse delegatie hebben stilgestaan bij dit historisch moment. Beide partijen hebben onderstreept dat het voor het eerst is in de geschiedenis dat op dit niveau overleg plaatsvindt tussen Suriname en Frans-Guyana.

In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, aangegeven dat het onder andere gaat om informatie-uitwisseling met betrekking tot COVID-19. Dit is belangrijk voor de samenwerking tussen de verschillende gezondheidsorganisaties in beide landen. “Dat zal op regelmatige basis gebeuren”.

Verder is er gesproken over het verkeer op de rivier. Op dit moment blijven de grenzen gesloten. In specifieke urgente gevallen zullen de autoriteiten faciliteren. “Op maandag en donderdag vaart de veerboot tussen Albina en Saint Laurent om goederen en diensten door te laten. De export van Suriname naar Frans-Guyana kan voortgaan. We hebben ook gesproken over het schoolverkeer. We zien dat een groot aantal kinderen vanuit de Surinaamse zijde in Frans-Guyana naar school gaan. Wij gaan later in de maand verder daarover praten”.

Er is ook gesproken over illegalen die Suriname vanuit Frans-Guyana binnenkomen en ook illegalen die vanuit Suriname Frans-Guyana binnentreden. “Wat wij uiteindelijk willen is een goed management van het grensgebied, zodat we precies weten wat er gebeurd en hoe wij daarmee moeten omgaan. Een andere belangrijke zaak is de gezamenlijke patrouilles op de Marowijne rivier”, aldus minister Ramdin.

Verder is er ook gesproken over het milieu, met name de impact die skalians hebben op het milieu. Reeds geruime tijd is afgesproken dat Suriname geen vergunningen meer zal verstrekken voor skalians op de Marowijne rivier. “Dat is een aflopende zaak. De impact op de rivier is enorm en het heeft wel degelijk invloed op de waterweg. Ook op het marine leven, met name vis en dat absoluut niet goed voor de bevolking”, aldus de bewindsman.