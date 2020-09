Opmerkelijk: McDonald’s bezorgdienst gewoon open tijdens total lockdown

In Suriname is vrijdagavond de ‘weekend total lockdown’ ingegaan. De Surinaamse politie liet vrijdag nog weten dat alleen personen die een dispensatiebewijs van het NCCR, DNV en/of COVID-19 managementteam hebben of personen behorende tot de zogenaamde essentiële diensten, die van of naar het werk gaan, doorgelaten zullen worden.

Blijkbaar heeft fastfood restaurant ook dispensatie aangevraagd, want op de officiële fanpage van McDonald’s Suriname is opmerkelijk genoeg te lezen dat McDelivery op zaterdag 5 en zondag 6 september gewoon open is voor leveringen in bepaalde delen van Paramaribo.

“Zin in een heerlijke maaltijd of een lekker tussendoortje tijdens de lockdown? Maak dan gebruik van de McDelivery Su app om uw favoriete McDonald’s menu item te bestellen vanuit uw veilige woonomgeving” aldus het bedrijf dat zegt die dagen open te zijn van 11.00u – 19.30u.

Of McDonald’s het enige restaurant is dat voedsel aan huis gaat leveren tijdens de lockdown is niet bekend. Het bericht van de fastfoodketen roept in ieder geval veel vragen op, op op social media. Sommige vragen zich af of McDonald’s misschien wordt gerekend tot essentiële dienst.