Nieuw SLM-toestel maakt demo vlucht naar Amsterdam

Het ‘nieuwe’ vliegtuig van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) is vrijdag vanuit Suriname vertrokken richting Nederland. De Boeing 777-200, genaamd Bird Of The Green Paradise, vertrok rond 17.40 vanaf de luchthaven Zanderij met bestemming Schiphol. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een demo/test vlucht.

De Boeing van de SLM heeft nog geen Extended Range Twin Engine Operational Performance Standard (ETOPS) -certificering maar zal toch naar Nederland vliegen. Dit zal via een omweg geschieden hetgeen ook blijkt uit beelden van Flightracker (onder).

De omweg zorgt ervoor dat de reis in totaal 10,5 uren zal duren. de SLM heeft eerder aangegeven dat ze verwacht dat de ETOPS certificering binnen een paar maanden een feit moet zijn.

Hieronder de positie van het toestel na circa 5 uur vliegen. Te zien is dat een andere route wordt gevolgd:

Beeld: Flighttracker