Twee coronadoden erbij, totaal aantal doden stijgt naar 75

Het aantal coronadoden in Suriname is de afgelopen 24 uur met 2 gestegen naar 75. Dat blijkt uit de teller van de officiële COVID-19 website die zojuist is aangepast. Deze coronapatiënten zouden het leven gelaten hebben in het Regionaal Ziekenhuis Wanica.

Het aantal nieuwe corona gevallen is opnieuw gedaald en bedraagt 37. Gisteren waren dat nog 66. In totaal werden 232 personen de afgelopen 24 uur getest.

Voor dit weekend geldt er weer een total lockdown in Suriname. Deze is vrijdag 4 september om 20.00u ingegaan en is van kracht tot en met maandag 7 september 05.00u.

Niemand mag zomaar op straat behalve personen die vallen onder de diverse groepen die geïdentificeerd zijn als essentiële diensten.