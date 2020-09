VIDEO: Clip launch van het Gamelan Meets Pop Quarantune Project

De videoclip van het ‘Gamelan Meets Pop’ (GMP) Quarantune Project is afgelopen zondag feestelijk gepresenteerd tijdens een officiële clip launch in Musroom Moerkapelle. Vanwege de RIVM-maatregelen was er een beperkt aantal genodigden. Het GMP Quarantune Project is een initiatief van Stichting Rukun Budi Utama (RBU) in Den Haag. Voorzitter Melvin Toemin wilde met het muziek- en videoclipproject een aantal zaken bijeenbrengen.

“2020 is een bijzonder jaar, omdat wij dan stilstaan bij 130 jaar Javaanse Immigratie en geschiedenis (op 9 augustus). Vanwege COVID-19, kunnen geplande activiteiten niet doorgaan. Ik wilde dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Je kunt het zien als een eerbetoon aan onze voorouders, die zware tijden hebben gekend tijdens de periode van contractarbeid” aldus Toemin

Daarnaast bestaat de stichting op 26 augustus 44 jaar. Met het project wordt aangetoond dat de gamelan nog steeds relevant is voor de Surinaams Javaanse gemeenschap. Het project is namelijk ook bedoeld om de initiatieven van STICHJI en het Netwerk Surinaams Javaanse Gamelan te ondersteunen. Zij streven ernaar om de Surinaams Javaanse gamelan op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed te laten plaatsen.

Dat is belangrijk, omdat de toekomst van de Surinaams Javaanse gamelan wordt bedreigd, omdat jongeren in Nederland en Suriname er zich haast niet voor interesseren. Het plaatsen op de ‘Nederlandse erfgoedlijst’ zorgt ervoor dat de kennis over de van oorsprong Indonesische slaginstrumenten wordt vastgelegd. Melvin Toemin: “Het wordt veelal beoefend door senioren. Als zij overlijden, nemen zij de kennis mee. Het project is dus bedoeld om de interesse onder jongere generaties aan te wakkeren.”

De muziekproductie is gedaan door Mantje Karso uit Suriname. Hij is o.a. bekend van de hit Nomo Yuuit 2018 en hij is bandleider van Irama Smeltkroes, de begeleidingsband van het theatergezelschap Sambel Trasie. Op het nummer is Hariëtte Mingoen, de voorzitter van STICHJI te horen. De tekst komt uit een voordracht die zij vorig jaar deed tijdens het Gamelen Meets Pop Festival, georganiseerd door Stichting RBU.

De clip is gemaakt door Jeffrey Salimin, die onder de naam Docu125, de documentaire Jaji – Lotgenoten(2016) maakte, ter gelegenheid van 125 jaar Javaanse Immigratie. Voor de clip werd het publiek om dansvideo’s gevraagd. Melvin Toemin daarover: “Hiermee wilden wij er ook voor zorgen dat er in lockdown-tijd toch een soort verbondenheid wordt gecreëerd en dat jongeren op een leuke manier kennis maken met gamelan. Alle betrokkenen hebben er kosteloos aan meegewerkt en dat is ook een bewijs dat de Javaanse Gotong Royong(elkaar helpen waar dat nodig is) nog steeds bestaat!”