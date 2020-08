Inhalende personenauto knalt tegen terreinwagen die uit inrit komt

Vrijdagavond was het kort na het ingaan van de lockdown weer raak in Suriname. De bestuurder van deze personenauto haalde aan de Martin Luther Kingweg ter hoogte van Haukes Boxel zijn voorrijder in en knalde tegen een terreinwagen die uit een inrit kwam.

De bestuurder van de terreinwagen verklaarde dat hij in de verte de voorrijder richting Cassialaan zag aankomen. De situatie leek veilig en hij reed toen de weg op. Terwijl hij dat deed haalde toen plotseling de bestuurder van de personenauto zijn voorrijder in met de zware botsing als gevolg.

Wonder boven wonder raakte niemand gewond bij deze zware aanrijding. In de personenauto zaten vier personen waaronder twee kinderen en in de terreinwagen de bestuurder alleen.

De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. Beide voertuigen zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Hieronder een foto van de terreinwagen.