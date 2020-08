Mini roadblocks en gemotoriseerde surveillance dit weekend

De politie in Suriname gaat komen weekend streng controleren op het naleven van de total lockdown. Zo komen er mini roadblocks op diverse plekken en vindt er gemotoriseerde surveillance plaats. Dat heeft het Korps Politie Suriname in een persbericht laten weten.

De total lock down zal ingaan op vrijdag 28 augustus om acht uur in de avond en duurt tot en met zondag 30 augustus om vijf uur in de ochtend. De politie gaat ook controleren bij de bruggen over de Suriname-, Saramacca-, Nickerie- en Coppename rivier en over het Saramacca kanaal.

Alleen personen die een dispensatiebewijs van het NCCR, DNV en/of Covid-19 managementteam hebben of personen behorende tot de zogenaamde essentiële diensten, die van of naar het werk gaan, zullen doorgelaten worden waarschuwt de Surinaamse politie.