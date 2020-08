Oud directie- en stafleden Telesur winnen rechtszaken tegen Telesur en staat

Voormalige Telesur directieleden Dirk Currie en Kenneth Muringen en drie stafleden hebben deze week vijf slepende rechtszaken tegen Telesur en de Staat Suriname gewonnen. Het vijftal werd destijds ontslagen onder het verwijt van administratieve onvolkomenheden en/of onregelmatigheden bij de bedrijfsvoering. Zij vonden dat onterecht en stapten naar de rechter.

Voornoemde directieleden werden in 2015 voorgedragen voor ontslag door de RVC. De voormalige Telesur stafleden werden vooruitlopend op het ontslag eerst op non actief gesteld en daarna is getracht hen vanwege dringende redenen te ontslaan. Daar tekende de Arbeidsinspectie bezwaar tegen.

De directie heeft de voordracht tot ontslag van de stafleden conform opdracht van de RVC uitgevoerd. De directieleden werden met goedkeuring van de Raad van Ministers, door de toenmalige minister van TCT, ontslagen.

In 2016 hebben de bovenvermelde ontslagen personen een rechtszaak in bodemprocedure ingesteld tegen de Staat Suriname en Telesur. Bij het onderzoek dat werd ingesteld hebben zowel de CLAD als de politie geen aanwijzingen kunnen vinden die de vermeende ongeregeldheden konden staven.

Na meer dan 4 jaren, is door de Kantonrechter vastgesteld dat deze personen op onrechtmatige gronden zijn ontslagen en er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag.

Zowel de Staat Suriname als Telesur zijn volgens het vonnis ingeval van de ex-stafleden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding en in het geval van de ex-directieleden is Telesur veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding.