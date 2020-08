Amerikaanse ambassadeur Williams brengt beleefdheidsbezoek aan minister Mathoera

Minister Krishna Mathoera heeft de ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Karen Williams, ontvangen op haar kantoor. De ambassadeur was tijdens het bezoek op donderdag 13 augustus vergezeld van de assistent US MLO Major Harris.

Deze ontmoeting heeft plaats gehad in het bijzijn van Defensie directeur kolonel J. Antonius, beleidsadviseur S. Abdoelrahman en M.S. Joeroeja – Hasselbaink (bureau internationale betrekkingen). Ambassadrice Williams heeft meteen bij de aanvang van het ontmoetingsgesprek haar blijdschap geuit over de benoeming van defensie-minister Mathoera. Voor de Verenigde Staten van Amerika is gendergelijkheid van groot belang. Dit is tevens te merken aan het aanbod aan opleidingen en trainingen. Williams sprak de hoop uit dat het ministerie van Defensie hieraan invulling blijft geven.

Tijdens de ontmoeting is ook de COVID-19 pandemie als belangrijk onderwerp aangesneden. In het licht van de jarenlange en intensieve samenwerking met Suriname, is de VS Ambassade samen met het Southern Command (SouthCom) in Doral, Florida, bezig te werken aan een Covid-19 donatie ten behoeve van het Surinaamse volk. Dit zal via het ministerie van Defensie geschieden.

Er is namelijk toestemming verleend voor een schenking van US $ 280.000 aan ‘ventilators’ en us $ 120.000 aan beademingsapparatuur voor Suriname. Minister Mathoera sprak tot slot haar erkentelijkheid uit voor de donatie en voegde meteen ook aan toe de samenwerking met de VS bijzonder te waarderen en waar nodig verder te zullen intensiveren.