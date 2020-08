Drie jonge Surinaamse ondernemers gekozen voor OAS beurs

Shelby Moekiran, Ruiz Kartoredjo en Moreno Jackson komen in aanmerking voor een beurs van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Het gaatom het volgen van de cursus: ‘dLab Global Innovation and Entrepreneurshipcertificate course’, gefaciliteerd door de Universidad del Desarrollo (UDD) van Chili.

Deze beurs is gratis en is speciaal voor burgers uit CARICOM lid landen dieaangesloten zijn bij de OAS. “In 2018 ben ik reeds in aanmerking gekomen voor een OAS beurs en werd daardoor deel van hun alumni. Via dit platform ontvang ik geregeld opportunities om te delen onder onze Surinaamse samenleving. Toen ik de mail met de inhoud van deze cursus ontving, heb ik deze verder gedeeld via diverse sociale media platformen. Ik heb ook geregistreerd omdat dit een fundamentele bijdrage zal leveren aan het stimuleren van innovatief ondernemerschap, vooral te midden van de pandemie waarin wij ons bevinden,” zegt Jackson, Co-founder van ACT NOW Foundation.

De aanmeldprocedure is best moeilijk, geeft de directeur van Jamur Institute of education and advice, Kartoredjo, aan. “Heel veel mensen binnen de regiomelden zich aan hiervoor. De organisatie gaat dan screenen wie de beste kandidaten zijn. Dat je als Surinamer door die hele selectie heen gekozen wordt, geeft aan dat je uitsteekt boven de rest.”

Het dLab-programma is samen met het Stanford Technology Ventures Program (STVP) ontwikkeld. De STVP maakt deel uit van de Stanford University (USA) en heeft een leidende rol in de wereld op het gebied van innovatie. Het dLab Global Program is gebaseerd op een bekroonde innovatiemethodologie en hebben intussen meer dan 600 studenten dit programma, sinds 2011, succesvol doorlopen.

“Wat ik over dit programma en ook over die Chileense universiteit heb gelezen,verwacht ik een grote uitdaging. We zijn jonge ondernemers en zijn naarstig opzoek naar nieuwe methoden, innovatie, om onze business beter te managen. Ook om de kennis verder over te dragen,” vertelt de zelfverzekerde Moekiran, directeur van Arthem Consultancy. Het programma start op 1 september en duurt vier maanden. Vanwege de COVID-19 pandemie wordt het volledig online verzorgd.