Een politieagent in Suriname van het bureau Santo Boma in Wanica is maandag positief getest op COVID-19. Zijn gezondheidstoestand is stabiel.

Waterkant verneemt dat de agent zich zaterdag tijdens de nachtdienst onwel voelde op het werk en naar huis ging. Maandag liet hij zich testen en toen bleek dat hij besmet is met het gevreesde virus.

Vijf collega’s die in contact met hem zijn geweest zijn in thuisquarantaine geplaatst. Het is nog niet bekend hoe de wetsdienaar besmet is geraakt.