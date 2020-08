Roué Verveer 17 oktober met nieuwe Surinaamse comedy show in Ziggo Dome

Cabaretier Roué Verveer speelt al sinds maart niet meer in het theater. Door de Corona crisis werd zijn cabaretvoorstelling Zo Goed Als Nieuw stopgezet waarna hij met nieuwe projecten aan de slag is gegaan. Verveer maakte een volledig Surinaams gesproken comedy show genaamd Covid-A-Tori.

Hiermee speelde hij de afgelopen twee maanden in uitverkochte zalen waaronder AFAS Live. Op zaterdag 17 oktober sluit hij de minitour af met twee shows in de Ziggo Dome te Amsterdam. Er zijn gastoptredens van onder andere Kenny B, Jörgen Raymann, Howard Komproe, Jetty Mathurin en Deng Boy.

Covid-A-Tori is alweer de vierde Suriname gesproken comedy show die Verveer maakt. In 2013 speelde hij Typisch Surinaams, in 2016 Tjar A Lobi en in 2019 Verveer Tori. Het zal de eerste keer zijn dat de cabaretier met een soloprogramma in de Ziggo Dome staat. Verveer heeft tien keer eerder in de Ziggo Dome gestaan met Gabbers.

Kaarten zijn online te koop via www.roueverveer.nl

De Ziggo Dome houdt zich uiteraard aan de richtlijnen van de Nederlandse overheid & het RIVM. Er is voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Ook neemt Ziggo Dome extra maatregelen rondom hygiëne. Respecteer de maatregelen, houd gepaste afstand van elkaar & geniet samen van een spectaculaire avond!

JAWEL‼️JAWEL‼️De allerlaatste kans om “Covid A Tori” te zien‼️In 1,5m Corona opstelling 💪🏾Als Ziggo Dome vraagt of je… Posted by Roue Verveer on Tuesday, 25 August 2020