Minister Kaag wil digitale en fysieke handelsmissie naar Suriname

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin heeft vanmorgen een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag. De twee bewindslieden hebben daarbij diverse afspraken gemaakt voor samenwerking.

“Vanmorgen goede afspraken gemaakt met minister Ramdin van Suriname. Ik heb besloten een digitale en fysieke handelsmissie te organiseren om de gezamenlijke plannen uit te werken. We steunen ook internationale klimaatactie, inclusief investering in hernieuwbare energie en natuurbehoud” aldus de Nederlandse minister over het werkbezoek.

Voor de meeting werd door diverse Surinaamse media gemeld dat er ook gesproken zou worden over de 19,5 miljoen euro, die door de Nederlandse autoriteiten vorig jaar in beslag werd genomen maar terug gegeven moest worden aan Suriname.

Volgens de Surinaamse overheid gaat het echter niet om die 19,5 miljoen maar om een ander even groot bedrag aan resterende uitstaande verdragsmiddelen, meer bekend als ontwikkelingshulp.Ā

Het Openbaar Ministerie in Nederland ging in januari in cassatie tegen het vonnis van Rechtbank Noord-Holland, waarin bepaald werd dat Nederland de eerder genoemde in beslag genomen 19,5 miljoen terug moet geven aan Suriname. Die cassatie zaak loopt nog.

