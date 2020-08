Man mishandelt vrouw na ruzie over Whatsapp-berichten

De 32-jarige V.P. is zondagavond aangehouden door de politie van Livorno. Dit omdat hij zijn vrouw heeft mishandeld, nadat hij erachter kwam dat een andere man Whatsapp-berichten voor haar stuurde.

V.P ontdekte dat een andere man whatsapp-berichten voor zijn vrouw stuurde. Hij kreeg toen een woordenwisseling met zijn vrouw erover. Op een bepaald moment sloeg hij haar in het gezicht. Verder dreigde hij haar te zullen doden met een vuurwapen.

De vrouw deed aangifte bij de politie omtrent het voorval, waarna de man werd aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname, is hij in verzekering gesteld.