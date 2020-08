Man die niet mocht rijden bestuurde auto betrokken bij dodelijk ongeval

De vrouw die samen met haar dochter op zaterdag 11 juli om het leven kwam bij een zware aanrijding op de Afobakkaweg, was niet de bestuurder van de auto. Een andere inzittende, de 29-jarige Prehlaad B. wiens rijbewijs was ingevorderd, bestuurde het voertuig maar loog erover. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt.

Bij die aanrijding zijn Soenita Ramautarsing en Jane Ramautarsing om het leven gekomen. Prehlaad werd gewond afgevoerd (foto onder) en verklaarde toen dat hij een mede inzittende was. Dat blijkt achteraf niet waar te zijn zegt de politie. Na gedegen onderzoek door de Verkeersunit bleek dat Prehlaad de bestuurder van de auto was waarin een zwaar gewonde en twee doden vielen.

In de maand februari van dit jaar is het rijbewijs van Prehlaad echter ingevorderd door de politie van Kwatta. Het gevolg van de invordering is dat hij geen auto mag besturen, zo lang hij zijn rijbewijs niet terug heeft gekregen van het Surinaamse Openbaar Ministerie.

De man is door de politie van de Verkeersunit Regio Midden op maandagmorgen 24 augustus aangehouden. en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Hij is opgesloten voor het feit dat hij als autobestuurder betrokken was bij een aanrijding, zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs, waarbij een zwaar gewonde en twee doden vielen meldt de politie.

De man werd gewond afgevoerd na het ongeval