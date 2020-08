Lijk van man met zwaar verminkt gezicht geborgen uit Saramaccarivier

Het ontzielde lichaam van een man met een zwaar verminkt gezicht is maandagmiddag bij Pikin Poika geborgen uit de Saramaccarivier in Suriname. Het lijk is ter hoogte van Haarlem ontdekt, maar kon daar niet eruit worden gehaald.

Doordat het gezicht zwaar is verminkt, is het lijk onherkenbaar. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam voor obductie in beslag genomen.

Dinsdagochtend is sectie gepleegd op het ontzielde lichaam. Daarbij is gebleken dat de man verdronken is. Het stoffelijk overschot zal na identificatie worden afgestaan aan de nabestaanden.