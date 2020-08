In Memoriam: Glenn Rijssel

[INGEZONDEN] – Afgelopen woensdag is Glenn Rijssel, Directeur van International Business School Americas Europe IBSAE, zeer plotseling overleden.

Ik leerde jou kennen tijdens een stage op een MBO (zaandam) zo’n 20 jaar geleden. Daarna kwam ik je weer tegen op de HVA als docent en niet veel later werd je mijn manager bij de deeltijd. Ik werkte in het bedrijfsleven en jij haalde mij over om in het onderwijs te komen bij de HVA (hogeschool van Amsterdam). Jouw motiverende woorden om mijzelf verder te ontwikkelen waren te gek. Daarna heb je mij naar Suriname gebracht om de studenten in Suriname ontwikkeling te bieden door het opzetten van Unasat hogeschool (10 jaar geleden) in samenwerking met de HVA Amsterdam.

Niet veel later heb jij als directeur van IBSAE mij weer kansen geboden om in Suriname workshops te geven. Weer later liet jij mij bij de STVS een presentatie geven over ERP en per toeval zag ik een flyer liggen op jouw kantoor in Suriname over een opleiding MSc procesmanagement en IT management. Ik belde jouw en vroeg of je dit in Suriname zou opzetten. Je zei dat er plannen zijn en ik misschien de studie in Nederland kon doen om daarna in Suriname studenten te ondersteunen in samenwerking met de open universiteit in Nederland.

Ik zei dat ik op 60 jarige leeftijd te oud bent om een studie van 4 jaar te doen. Jij lachte en zei dat er vaak oudere studenten in de klas zitten. Ik twijfelde maar je bleef erop hameren dat ik de kwaliteiten wel heb om het te halen. Mijn vrouw zei dat ik het wel in mij heb en dat Glenn wel gelijk heeft. Je zei “probeer het mang no drale toemsi“.

Glenn ik heb mij toen op jouw aandringen ingeschreven en heb die avondstudie in drie jaar afgerond. Ik belde jou meteen en je zei “zie je wel, mi ben taigi joe dat jo haling”. Je was erg trots op mijn prestaties en zelf had jij de MBA gehaald tijdens je periode bij de HVA. ( Over goede rolmodellen gesproken.)

Het allermooiste was toen jij een diploma uitreiking in Torarica organiseerde voor geslaagden MBA. Ik was met vakantie in Suriname en jij had mij uitgenodigd erbij te zijn. Op een gegeven moment vroeg je mij naar voren te komen en heb je mij een oorkonde overhandigd voor bewezen diensten voor de IBSAE. Glenn ik heb dit nog nooit meegemaakt dat ik zo geëerd werd.

Ik belde jou vorige maand (juli 2020) op, je zat in Suriname en zei dat je in augustus terug zou zijn in Nederland. Wij spraken af om bij elkaar te komen en verder te praten over de opzet van Business proces management (BPM) via de open universiteit in Suriname. Onze ideeën zaten op dezelfde lijn. Glenn ik heb het jouw gelukkig kunnen vertellen tijdens onze laatste call hoeveel jij voor mij betekende en dat de waardering en respect van jouw voor mij uniek heb gevonden. Wie had gedacht dat dat onze laatste call zou zijn!.

Glenn ik ben jouw erg dankbaar dat jij mij steeds heb weten te waarderen, respecteren en te motiveren om dit niveau te bereiken. Ik zei steeds dat jij mijn broer bent en hetgeen ik vandaag bereikt hebt mede dankzij jou is.

Glenn uit het diepste van mijn hart DANK JE WEL mijn BROER. IK zal jou nooit vergeten.

IK MIS JE. Rust zacht mi matti. IK wens dat je als een engel voort mag leven.

Veel sterkte aan je Lieve vrouw Brenda en je lieve zoon en dochters.

Suresh T Gangaram panday