Weg Nyun Jacob Kondre afgesloten voor zwaar materieel

Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (RO&S) heeft in overleg met districtscommissaris Yvonne Pinas van het district Sipaliwini besloten de weg Nyun Jacobkondre tot nader order af te sluiten voor zwaar materieel. Dit omdat deze groep de meeste schade verricht aan het wegdek”, meldt het ministerie in een persbericht.



De weg was na de regenval van de afgelopen maanden in zeer slechte staat maar, wordt sinds 17 augustus aangepakt. Er wordt een verhardingslaag geplaatst, waardoor lokale bewoners weer gebruik kunnen maken van de weg met normale personenauto’s.

De minister, districtscommissaris en lokale ondernemers bekijken nu mogelijkheden om de weg beter aan te pakken, zodat het probleem voor goed wordt opgelost.