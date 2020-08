Agrarische sector krijgt dispensatie voor verhoogde governmenttake

Om de achteruitgang in de agrarische sector in Suriname een halt toe te roepen en deze om te buigen in positieve richting heeft de regering besloten deze sector te ontzien van betaling van de extra verhoging van de governmenttake van 1 SRD per liter welke zondag is ingegaan.

Daarnaast is besloten om een extra incentive (korting op de brandstofprijs) toe te kennen van SRD 0,50 per liter ter verdere stimulering en verhoging van de productie. Dit aangezien de sector enorm te lijden heeft onder de gevolgen van onder andere de COVID-19 pandemie en steeds stijgende prijzen van inputs. De dispensatie en incentive zullen vooralsnog de komende 6 maanden gelden om daarna geëvalueerd te worden.

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij is samen met de vertegenwoordigers van stakeholders uit de diverse Surinaamse subsectoren bezig om modellen van verrekening uit te werken. Zij die in deze nog niet gekend zijn, zullen binnenkort uitgenodigd worden.

Tegelijkertijd zal verdere ordening van de totale sector aangepakt worden, waarbij een belangrijke rol voor alle stakeholders is weggelegd waartoe zij zich zullen dienen te committeren. Deze ordening zal heel wat efficiëntie met zich meebrengen waardoor de sector concurrerend wordt en overheidssteun overbodig.