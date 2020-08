De 31-jarige Vergillio Rebin, secretaris van de Hervorming-en Vernieuwingsbeweging (HVB), is vanmorgen overleden in het Regionaal Ziekenhuis Wanica, aan de gevolgen van het coronavirus. Dit bevestigt de partij tegenover Waterkant.

Rebin was werkzaam als onderdirecteur Administratieve Diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname. Het aantal coronadoden is met de dood van Rebin gestegen naar 59.