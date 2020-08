‘Nederland geeft corona-hulp ter waarde van 3,5 miljoen euro aan Suriname’

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft vandaag zijn Surinaamse ambtgenoot Albert Ramdin ontvangen in Voorburg. Voor het eerst in jaren is er weer een Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken op formeel werkbezoek in Nederland. De twee hebben gesproken over het aanhalen van de banden tussen de landen.

Blok gaf daarbij aan dat Nederland corona-hulp aan Suriname geeft ter waarde van 3,5 miljoen euro. Ook is afgesproken dat Nederland en Suriname nog voor 25 november weer ambassadeurs willen gaan uitwisselen.

Over Blok’s omstreden Suriname-uitspraken van twee jaar geleden, dat Suriname een ‘failed state’ is, hebben beide ministers het niet gehad. Blok bood daar destijds al zijn excuses voor aan.

Over de kwestie Bouterse is wel gesproken en daarbij gaf Ramdin aan dat de Surinaamse wet geen uitlevering toe staat:

