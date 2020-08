Prijzen Parbo Bier producten na drie maanden weer verhoogd

De prijzen van de bekende Parbo Bier producten zijn na drie maanden weer verhoogd in Suriname. Op 19 mei waren de prijzen al naar boven gesteld en ingaande vandaag 24 augustus zijn deze weer verhoogd.

Zo is de mini Parbo in blik verhoogd van SRD 11.00 naar SRD 12.00 en het grote blik van SRD 15.00 naar SRD 16.50. De djogo kost nu SRD 27.00 in plaats van SRD 24.00. Een kleine fles Heineken is van SRD 13.00 verhoogd naar SRD 15.00 en voor een grote fles moet in plaats van SRD 26.50 nu SRD 30.00 betaald worden.

Een saleamanager van de Surinaamse Brouwerij liet eerder weten dat de prijzen worden verhoogd als gevolg van de lokale inflatie en de enorme stijging van de wisselkoersen, voornamelijk de euro. Een groot deel van de grondstoffen, verpakkingsmaterialen, international transport en geïmporteerd bier zijn euro gerelateerd.

Hieronder een prijslijst van de nieuwe prijzen: