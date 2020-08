President Santokhi bezoekt ministerie van Volksgezondheid

President Chandrikapersad Santokhi heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Tijdens dit bezoek werden verschillende zaken met betrekking tot de gezondheidszorg in Suriname besproken met minister Amar Ramadhin.

Het COVID-management team gaf een presentatie over de huidige stand van zaken ten aanzien van de COVID-19 situatie in het land. Krisna Matura gaf aan dat de meeste positieve gevallen uit Paramaribo zijn en van het mannelijk geslacht. Verder stelde zij dat de positieve gevallen met de dag toeneemt en de opnamecapaciteit loopt ten einde. Veelal vinden de besmettingen plaats op de werkvloer.

De crisismanager Martelise Eersel van het COVID-managementteam gaf verder aan dat er 110 personen aan verpleegkundig personeel nodig zijn om de huidige human resources aan te vullen. Het crisis-managementteam wil werken aan een COVID veilige situatie in Suriname maar hierin zal de burger ook haar bijdrage aan moeten leveren.

Robert Mohamed, onderdirecteur Planning belichtte de organisatie strucuur van het ministerie liet het staatshoofd kennismaken met de verschillene strategische partners. De onderdirecteur financiële zaken, Georgio Singorawi, presenteerde het financieel plaatje van het ministerie. De aspirant directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Gaitree Baldewsingh, gaf een presentatie over de zorg in het binnenland. Zij pleitte voor één landelijke 1e lijnsgezondheidszorg, waar elke Surinamer waar ook gepositioneerd, instaat is te genieten van één en dezelfde kwalitatieve gezondheidszorg.

Ook minister Ramadhin presenteerde de korte termijn acties van het ministerie. Hij gaf aan dat de gezondheidssector onder druk staat door COVID-19 en dat de kwaliteit van de reguliere zorg daardoor afneemt. In het regeerakkoord is er een urgentie fase opgenomen. Hoog op de agenda van deze urgentie fase staat de zorg voor de COVID-patiënten. Ook moet de wet nationale basiszorgverzekering volgens de minister, onder de loep genomen worden. Volgens Ramadhin wil het ministerie zich meer gaan richten op preventieve zorg, omdat de curatieve zorg kostenverhogend werkt.

Ten aanzien van de COVID-19 situatie in het land zei de president dat de Surinaamse samenleving op de hoogte gebracht moet worden van de wrange realtiteit waarbij de beschikbare medisch en zorg personeel minder wordt. Indien de cijfers blijven stijgen zal een totale lockdown niet uitgesloten worden.

De uitdaging ligt namelijk hierin dat de regering de COVID-19 situatie beheersbaar wil houden en tegelijkertijd tot het nieuwe normaal wil overgaan. Echter gaf de president aan, dat normalisatie niet ertoe mag leiden dat het aantal positieve gevallen toeneemt. Tijdens het bezoek aan het ministerie werd het staatshoofd vergezeld door first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry