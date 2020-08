ABOP partijtopper Joël ‘Bordo’ Martinus wordt op non-actief gesteld door zijn partij. Ook hoofdbestuurslid tevens parlementariër Edward Belfort wordt op het matje geroepen. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vanmorgen. Volgens de site gaat het om een tuchtmaatregel van de partij van Ronnie Brunswijk.

Het besluit zou maandag unaniem door het bestuur zijn genomen, tijdens de structurenvergadering van de partij. Bordo en Belfort hadden de afgelopen dagen veel kritiek geleverd op benoemingen van NDP’ers in raden van commissarissen en het behoud van districtscommissaris Mike Nerkust.

Volgens ondervoorzitter van de ABOP Marinus Cambiel zou Bordo niets intern hebben besproken maar direct naar de media zijn gestapt. Cambiel zei eerder tegen Dagblad Suriname dat het zo niet hoort in de partij. “In onze partij is het eerst intern, daarna praten we extern” aldus Cambiel.

Bordo dreigde vorige week de ABOP te verlaten. Hij is niet te spreken over enkele besluiten die partijvoorzitter tevens vice-president Ronnie Brunswijk heeft genomen: