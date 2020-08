Security guard die op klant schoot mocht geen vuurwapen dragen

De 43-jarige security guard N.K. die maandagavond schoot op een klant in de winkel Red Apple in Suriname, is geen buitengewoon agent van politie (BAVP’er). Derhalve mocht hij het door hem gebruikte vuistvuurwapen niet dragen en gebruiken. De man die werkzaam zou zijn voor securitybedrijf Inproser, is in verzekering gesteld vanwege illegaal wapenbezit.

De beveiliger kreeg het maandag aan de stok met de 34-jarige klant Otmar D. Toen er geen klanten meer naar binnen mochten, glipte D. de winkel toch binnen. Hij deed dat ook nog zonder een mond- en neusbedekking. De klant werd door de beveiliger aangesproken, waarna er een woordenwisseling ontstond.

Op camerabeelden die gedeeld worden is te zien dat de beveiliger met het wapen in de hand met de klant in discussie is (foto inzet). De klant lijkt woest en wordt tegengehouden door een andere man. Volgens dWT zou hij de security guard hebben uitgedaagd om hem te schieten en sloeg de beveiliger op zijn arm. Deze reageerde daarop door Otmar D. in zijn linkerbovenbeen te schieten, aldus de krant.

De Surinaamse politie was snel ter plekke (foto) en heeft de security guard ter plaatse aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het slachtoffer werd eerst afgevoerd voor medische behandeling en vervolgens naar het politiebureau gebracht. Na te zijn verhoord werd hij heengezonden.

位于Indira Gandhiweg著名的红苹果服装店发生保安开枪打伤闹事客人事件。事情发生在今天晚上约19.15左右,店主为了配合政府的相关防疫措施在19:00就决定关门,当时有一位顾客要进店里,但是他没有带上口罩(在视频大家可以见到闹事的客人是没有带口罩的。按照政府的防疫措施条例:进入公众地方必须佩带口罩)。因为这个原因保安阻止他进入,但是这个客人还是强硬的冲进店里,保安追上去阻止,两人发生了纠纷与推撞,混乱之间保安开了一枪击中顾客的大腿。之后店主报警及救护车过来接走伤者去医院治疗,据了解伤势不是太严重。后续工作交由警察进一步处理中。