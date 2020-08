Bordo kondigt vertrek uit politiek aan ‘vanwege persoonlijke constateringen’

Ondervoorzitter van de ABOP, Joël (Bordo) Martinus heeft zojuist bekend gemaakt dat hij binnenkort zijn politieke carriére vaarwel zal zeggen. Hij plaatste een bericht hiervoor op Facebook, samen met bovenstaande foto waarop hij met de huidige president van Suriname Chan Santokhi te zien is.

Bordo is niet te spreken over enkele besluiten die partijvoorzitter tevens vice-president Ronnie Brunswijk heeft genomen, schreef Starnieuws vanmorgen. De politicus vindt het bijvoorbeeld niet acceptabel dat districtscommissaris (dc) Mike Nerkust (Paramaribo Noordoost) wordt gehandhaafd.

Of dit ook de reden is voor zijn aangekondigd vertrek uit de Surinaamse politiek is niet duidelijk. Op Facebook zei hij:

Goedemorgen fans, Naar gelang van mijn persoonlijke oriëntatie is het betreurenswaardige dat mijn politieke carrière ten einde loopt vanwege persoonlijke constateringen. Ik deel u daarom mededelen dat ik binnen korte tijd mijn politieke carriére vaarwel zal zeggen. U verneemt in de nabije toekomst meer informatie hierover.