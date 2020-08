Niet iedereen die mondkap met KPS-logo draagt is politieambtenaar

Niet iedereen die een mond- en neusbedekking draagt, waarop het logo van de Surinaamse politie en het opschrift “Korps Politie Suriname” staat, is daadwerkelijk een politieambtenaar. “Laat het duidelijk zijn dat mensen niet ervan uit moeten gaan dat zij met een politieambtenaar, in burger gekleed, te maken hebben omdat die persoon een mond- en neusbedekking op heeft met de naam en logo van het politiekorps van ons land”, waarschuwt de politie.

Een politieambtenaar in burger gekleed is bij wet verplicht zich op een behoorlijke wijze te legitimeren indien hij optreedt tegen een burger. “Als een in burgerkleding gestoken persoon zich niet kan legitimeren als te zijn politieambtenaar, moet men niet meewerken aan hetgeen gevraagd wordt of bevolen wordt”, meldt de politie.

De politie zal maatregelen treffen tegen burgers die de mond- en neusbedekkingen in kwestie verkopen of opzetten. Dit ter voorkoming dat er misbruik wordt gemaakt van de naam en logo van de Surinaamse politieorganisatie.