Echtpaar Harman-Kasnawi gehuldigd voor gouden huwelijk

Het echtpaar Harman-Kasnawi was op 3 juli 50 jaar getrouwd. Het echtpaar kon vanwege de COVID-19 situatie in Suriname niet gehuldigd worden. De huldiging vond plaats op woensdag 12 augustus.

Het echtpaar kreeg de felicitaties namens president Chandrikapersad Santokhi en first lady Melissa Santokhi-Seenacherry. Zij hebben ook de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk ontvangen.

Armin Rusolf Harman is geboren op 25 mei 1947 in het district Commewijne. Hij heeft 17 jaren gewerkt bij de Suralco en daarna heeft hij pluimvee gedaan. Armin was verbonden aan de voetbalvereniging Bharoe Boys en Bintang Malem.

Zijn vrouw Saminem Kasnawi is geboren op 26 maart 1949 in het voormalig district Suriname. Zij heeft jaren kip verkocht. Het echtpaar koos zelf voor elkaar. Zij hebben een dochter, twee zonen en acht kleinkinderen. Zij belijden het Moslimgeloof. Momenteel doen zij samen aan tuinbouw.