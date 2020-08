Woning in brand gestoken; dader aangehouden

Een man heeft vanmiddag een woning aan de Amardeepweg te Leiding 17 in brand gestoken. De woning vatte vlam van binnen en heeft behoorlijke schade opgelopen.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname waren snel ter plaatse en hebben voorkomen dat de woning compleet is verwoest door de brand.

Na de brandstichting maakte de man zich uit de voeten. Hij is door de politie aangehouden en overgebracht naar het bureau. Het is nog onduidelijk waarom de verdachte de woning in brand heeft gestoken. Het onderzoek duurt voort.