Man in hals gestoken met kapotte bierfles na botsing waarbij fles viel

Een kapot gevallen fles bier heeft zaterdagavond geleid tot een steekpartij aan de Timmermanstraat, waarbij een man met de kapotte bierfles enkele keren gestoken werd in de hals. Het slachtoffer bloedde hevig en is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling. Hij is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer vermoedelijk in botsing kwam met de verdachte, die op dat moment een fles met bier in zijn hand vast hield. De fles met bier viel uit de hand van de verdachte en ging kapot.

Dat viel niet in goede aarde bij de verdachte en hij geraakte in een woordenwisseling met het latere slachtoffer. De verdachte moet een deel van de kapotte fles hebben opgeraapt en heeft het slachtoffer daarmee steekverwondingen toegebracht, aldus de Surinaamse politie. Na de daad maakte de verdachte zich uit de voeten.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar. Hij had onder andere een steekverwonding in zijn halsstreek. Het slachtoffer is per ontboden ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in kritieke toestand.

Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte meldt het KPS.