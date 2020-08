TV: Bijzondere expeditie naar Suriname op zoek naar leprabacterie

Kunnen we in de bestrijding van een nieuwe pandemie lessen trekken uit de geschiedenis? Bijvoorbeeld uit de geschiedenis van lepra? Een special van De Kennis van Nu, het wetenschapsprogramma van de NTR, werpt die vraag op naar aanleiding van een bijzondere expeditie naar Suriname. De uitzending is te zien op TV op woensdag 12 augustus, om 22.05 uur op NPO 2.

Epidemieën, laat staan pandemieën, leken lang ver weg. Een pandemie klinkt als iets van vroeger, maar nieuwe varianten van ziektes steken nog steeds de kop op. Denk aan AIDS, SARS en Zika. Een van de oorzaken van het opvlammen van een nieuwe ziekte is dat mens en dier te dicht op elkaar wonen. Bij corona, de pest en ebola blijkt de oorzaak vaak te liggen in dier op mens overdracht.

Bij lepra is de stelling dat de ziekte van mens op mens wordt overgedragen. Deze boodschap wordt uitgedragen door de WHO. Maar klopt die boodschap wel? Nog steeds krijgen ongeveer 200.000 mensen per jaar de diagnose lepra. Hoe kan dat als er een werkend medicijn is en de ziekte alleen van mens op mens overdraagbaar is?

Toine Pieters, hoogleraar wetenschapsgeschiedenis, was gefascineerd door deze vraag en ging op zoek in Suriname naar de leprabacterie. Samen met dermatoloog Henk Menke, patholoog-anatoom George Maat, immunoloog Annemieke Geluk en internist en infectioloog Jaap van Dissel gaat hij op zoek naar de oorsprong van de leprabacterie. Hoe verloopt de overdracht van de ziekte? En hoe is de leprabacterie in Suriname terechtgekomen?

Filmmaker Boris Everts reisde mee naar Suriname en legde de expeditie vast. De Kennis van Nu vertelt het verhaal over deze bijzondere expeditie die nieuwe inzichten heeft opgeleverd over de transmissie van lepra. Kennis die bovendien ook waardevol is voor de bestrijding van nieuwe ziektes, zoals corona.