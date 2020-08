Man ontvoerde wanbetaler die patta voor 300 euro bij hem kocht

De 36-jarige Maikel A. heeft een 20-jarige man, op zaterdagmorgen 8 augustus, tegen diens wil mee genomen. De ontvoering vond plaats op een parkeerterrein aan de Waterkant. Dat meldt het Koprs Politie Suriname zondag.

Na de ontvoering maakte Maikel contact met de familie van het slachtoffer en zette ze onder druk om hem een bepaald bedrag te betalen. Een leidinggevende van de afdeling Kapitale Delicten wist Maikel zover te krijgen dat hij het bureau aan deed, samen met het slachtoffer.

Uit het voorlopige onderzoek is naar voren gekomen, dat het 20-jarige slachtoffer 300 euro aan Maikel moet betalen voor een paar sportschoenen, die hij bij Maikel gekocht heeft. Volgens afspraak zou het slachtoffer Maikel achteraf betalen voor de pattas. Dat heeft het slachtoffer niet gedaan.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Maikel in verzekering gesteld voor vrijheidsberoving en afpersing, zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van Strafrecht.

Het slachtoffer heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan wanprestatie en daarvoor moest Maikel naar de civiele rechter stappen en niet het recht in eigen handen nemen. De politie is niet belast met het onderzoeken van civielrechtelijke zaken maar wel met het onderzoeken van strafrechtelijke zaken aldus de politie.