Personeel Arbeidsinspectie houdt eigen werkomgeving schoon

Medewerkers van de Arbeidsinspectie in Suriname hebben het initiatief genomen om hun werkomgeving zelf schoon te maken. Het terrein van de Arbeidsinspectie aan de Gemenelandsweg is ontdaan geworden van onkruid en is er een kamer voorzien van tegels. Deze ruimte zal worden ingericht voor cliënten die klachten hebben over hun werk of hun werkgever.

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) was aanwezig en heeft de medewerkers een hart onder de riem gestoken. Ze vindt het bijzonder dat de ambtenaren hiervoor hun vrije zaterdag hebben opgeofferd. Ook is ze erg ingenomen met het feit dat de ambtenaren zelf hebben gezorgd voor hun voeding en drank en voor het benodigd werkmateriaal.

Kuldipsingh had bij haar aantreden als minister een beroep gedaan op het personeel om veel creativiteit en inventiviteit aan de dag te leggen gezien de financiële situatie waarin wij als land verkeren. Ze is daarom blij dat nu al het spits wordt afgebeten door het personeel van de Arbeidsinspectie. De bewindsvrouw stelt het personeel van Arbeidsinspectie als voorbeeld voor alle ambtenaren van het ministerie.

De minister hoopt dat dit initiatief navolging zal verdienen en bedankte de inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie, Rowan Noredjo, voor het feit dat hij samen met zijn team de handen uit de mouwen heeft gestoken. Noredjo zegt dat hij hiermee teamspirit stimuleert bij zijn personeel en is ervan overtuigd dat dit zal resulteren in een perfecte teamprestatie die uiteindelijk een positieve invloed zal hebben op die dienstverlening van de Arbeidsinspectie naar de Surinaamse samenleving toe.

