Twee medewerkers CBvS positief getest op COVID-19

Twee medewerkers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zijn positief getest op COVID-19. De CBvS meldt dat zij meteen na het ontvangen van het bericht volgens protocol overgegaan is om haar locaties te ontsmetten en de bank te sluiten voor medewerkers en klanten.

Het aantal coronabesmettingen sinds de uitbraak in Suriname is nu boven de 2.000. Woensdagavond werd gemeld dat het afgelopen 48 uur 69 personen positief getest zijn op het gevreesde virus. Met de nieuwe gevallen is de teller van het totaal aantal besmettingen gesprongen naar 2.050.

Er zijn momenteel 696 actieve cases en in totaal zijn 1.327 personen genezen verklaard. 88 personen worden verpleegd in ziekenhuizen. 13 patiƫnten worden verpleegd in de intensive care units van de ziekenhuizen. Er zijn nu 654 personen in quarantaine en 595 mensen zijn in isolatie. Het virus heeft het leven gekost aan 27 mensen.