Bericht over op Schiphol aangehouden secretaresse van Hoefdraad is fake

Een via social media verspreidt bericht dat de secretaresse van de Surinaamse ex-minister Hoefdraad op de vlucht zou zijn vertrokken naar Nederland en op Schiphol werd aangehouden waarna ze met de eerstvolgende vlucht werd teruggestuurd, klopt volgens de dame in kwestie niet.

Zij doet haar verhaal vandaag in de Surinaamse krant Times of Suriname, waarin ze het via social media verspreidde bericht afdoet als pure onzin en fake. “Ik ben niet gevlucht of weggeslopen” zegt ze tegen de krant. Ze was met haar man naar Nederland vertrokken omdat hij daar moest zijn voor een medisch onderzoek.

Ondanks dat alles geregeld was en de twee de juiste visa hadden, kregen zij op Schiphol te horen dat zij in verband met COVID-19 Nederland niet in mochten vanwege een reisbeperking voor de categorie reizigers waartoe zij behoorden.

Dit is onderdeel van het EU-inreisverbod waarbij inwoners van bepaalde landen geen toegang tot Europa hebben, tenzij men onder een van de uitzonderingscategorieën valt.

Er zat niets anders op dan terug te gaan naar Suriname en daarvoor kochten ze twee nieuwe vliegtickets. “In afwachting van de terugreis hebben we deze periode op eigen kosten in een hotel op Schiphol doorgebracht”, zegt ze tegen de krant. Inmiddels zijn ze terug in Suriname en in quarantaine.

Ze betreurt de valse berichten die over haar zijn gepubliceerd en massaal werden gedeeld de afgelopen week: