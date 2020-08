VIDEO: Busje in brand gevlogen en volledig uitgebrand

Dit busje is vanmorgen rond 11.30u in brand gevlogen en volledig uitgebrand. De Toyota Alphard reed over de Indira Gandhiweg in Suriname, toen er plotseling rook uit de motor kwam. De bestuurder besloot de auto te parkeren op het terrein van Red Apple, om te inspecteren wat er gaande was.

Op de parkeerplaats vatte het voertuig plotseling vlam. Er werd nog geprobeerd om zelf te blussen, maar dat mocht niet baten. De Surinaamse brandweer werd erbij gehaald maar die kon ook niet voorkomen dat het voertuig volledig afbrandde.

De oorzaak van de autobrand is nog onbekend. Een voorbijganger maakte onderstaand filmpje:

Nu gaande… red appel Posted by Ashwin Ramdin on Monday, 3 August 2020