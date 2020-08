Ook Curtis Hofwijks positief getest op COVID-19

De bekende Surinaamse activist en politicus Curtis Hofwijks is positief getest op COVID-19. Hij bevindt zich momenteel in Residence Inn. Op Facebook laat Hofwijks weten dat hij niets ruikt of proeft en een beetje hoest.

De COVID-19 pandemie is momenteel in rap tempo aan het groeien in Suriname. Zondagavond werd gemeld dat er in de afgelopen 48 uur maar liefst 89 nieuwe gevallen zijn geregistreerd.

Een groot deel van die gevallen komt voor rekening van de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID). Daar zijn maar liefst 41 personen positief getest op het coronavirus.