‘NDP regering van Bouterse heeft een schuld van 3 miljard US dollar achtergelaten’

De Surinaamse president Santokhi heeft maandagmiddag tijdens een persconferentie aan het volk uitgelegd wat de startpositie is van de nieuwe regering in Suriname. De regering heeft middels een persconferentie met zoveel mogelijk facts and figures laten weten wat er door de vorige regering gevormd door de NDP is achtergelaten.

“We wisten dat het niet mooi zou zijn, maar wat we zijn tegen gekomen is zeer ernstig. En niet alleen ernstig, maar ook erg dat men het volk dit heeft aangedaan en het volk heeft verarmt” zei de president. Direct na aantreden hebben alle ministers de zaken op hun departementen in kaart gebracht.

De president trok een beerput open van wat hij noemt: de financiële catastrofe en onbehoorlijk bestuur van de vorige regering. De zwaarste wissel trekken de 123 leningen die in de afgelopen 10 jaar zijn aangegaan. Hierdoor heeft het volk van Suriname een totale schuld van 3 miljard US dollar hetgeen neerkomt op een schuld van 5.000 us dollar per Surinaamse burger.