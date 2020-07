Vrouw (22) steekt man bijna dood na avondje stappen

Een 22-jarige vrouw heeft afgelopen weekend haar stapmaatje levensbedreigend verwond, toen ze hem neerstak na een woordenwisseling. Volgens het Korps Politie Suriname is gebleken dat de messentrekker genaam Mitanie V., de hele avond op stap was met het slachtoffer.

In de morgenuren kregen zij een woordenwisseling met elkaar met het gevolg dat Mitanie een mes te voorschijn haalde waarmee zij de man een levensbedreigende steekverwonding toebracht in diens buikstreek. Het slachtoffer raakte daarbij zwaar gewond.

De politie van het bureau Uitvlugt kreeg op zaterdag morgen, omstreeks kwart voor zeven, de melding dat een vrouw een man had neergestoken in de Foengoestraat en dat de man zwaar gewond op de straat lag. De politie ging ter plaatse en constateerde dat de melding juist was.

Per ontboden ambulance is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis; alwaar hij ter verpleging is opgenomen. Niet lang na het steek incident is de verdachte Mitanie V. aangehouden door de politie van het bureau Uitvlugt. Dit dankzij de medewerking van een burger.

Het mes is in het bezit van Mitanie aangetroffen en door de politie in beslag genomen. Het is de politie nog niet helemaal duidelijk wat de aanleiding tot die woordenwisseling was, meldt de Surinaamse politie.