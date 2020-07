Minister Nurmohamed bezoekt Wegenautoriteit Suriname

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (O.W.) heeft op vrijdag 24 juli in het kader van een serie werkbezoeken die hij aflegt de Wegenautoriteit Suriname aangedaan. De rode draad door de toespraak van de bewindsman die vergezeld was van zijn staf kenmerkte zich door de volgende peilers :

De bereidheid tot ondersteuning aan de Wegenautoriteit terzake verandering van relevante wetgeving. Openbaarheid van bestuur m.b.t. de uitbesteding van werken. Transparantie van het beleid.

Grasella Jozefzoon directeur Wegenautoriteit die als eerste het woord voerde memoreerde het belang van de organisatie om zichtbaar te zijn en ook haar plaats op te eisen in de Surinaamse gemeenschap. De lichtbak voor het gebouw van de Wegenautoriteit is een stralend voorbeeld van het eerstgenoemde. Minister Nurmohamed opperde het idee om naar het model van de Wegenautoriteit ook een lichtbak te plaatsen om het ministerie van O.W. zichtbaarder te maken voor het publiek.

De voorzitter van de raad van toezicht (rvt) bij de Wegenautoriteit Adeline Wijnerman presenteerde in een kort bestek het traject welke is doorlopen in de periode van 2018 tot heden. Zij gaf aan dat het de rvt helaas niet gelukt is om al haar gestelde doelen te kunnen realiseren.

De O.W. bewindsman maakte aan het eind van zijn bezoek een kennismakingsronde op de diverse afdelingen. Het personeel werd daarbij in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. In zijn slotwoord gaf de minister aan zeer ingenomen te zijn met de ontvangst en dat het zeker niet bij dit bezoek zal blijven. Hieronder nog meer foto’s:

