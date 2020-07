Surinaamse politie houdt 58-jarige heler aan

De 58-jarige Henk A. is op maandag 20 juli door rechercheurs van de afdeling Regio Midden aangehouden voor heling.

In de avond van vrijdag 17 op zaterdag 18 juli is er ingebroken in een container waarin huishoudelijke spullen en een airco geplaatst waren door de eigenaar, meldt het Korps Politie Suriname.

Nadat de aangifte gedaan was startte te politie met een onderzoek. Uitgewerkte informatie leidde naar een locatie op Domburg alwaar Henk A. de gestolen airco ter verkoop aanbood. Henk is ter zake heling aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij, hangende het onderzoek, door de politie in verzekering gesteld.

De gestolen airco is inmiddels terug gegeven aan de rechtmatige eigenaar. De politie is nu nog op zoek naar de inbreker of inbrekers en de rest van de gestolen spullen meldt het KPS.