Derde persoon aangehouden in zaak vermoorde taxichauffeur

De politie in Suriname heeft een derde persoon aangehouden in verband met de levensberoving van de 48-jarige Jeetindra Sohan, wiens ontzielde lichaam op zaterdagmorgen 25 april van dit jaar, uit een auto was geduwd in de Magnesiumstraat en daar werd aangetroffen (foto).

Deze derde verdachte is de 27-jarige Stefano M., meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Hij werd in de nacht van zondag 12 op maandag 13 juli op zijn woonadres aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), waarna hij is overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

Eerder werden ook de 21-jarige Franky J. en zijn vriendin, de 20-jarige Sarafina M. alias Sara aangehouden en in verzekering gesteld. Stefano M. werd al enige tijd opgespoord in deze levensberovingszaak. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld door de politie.

Het slachtoffer dat in zijn vrije tijd taxi reed, werd door Sarafina gebeld om een taxi rit te rijden. Zijn telefoonnummer kreeg zij van Franky. Volgens afspraak werd zij opgehaald door het slachtoffer waarna zij hem dirigeerde naar een andere locatie alwaar Franky werd opgehaald.

In de auto werd Sohan ettelijke keren door Franky gestoken met een mes en wel zodanig dat hij dood ging. Vervolgens reden zij met de auto van het slachtoffer de Magnesiumstraat in; alwaar zijn lijk uit de auto werd geduwd de rijbaan op. Vervolgens reden Sarafina en Franky weg met de auto van Sohan.