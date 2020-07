Politie: ‘Alle winkels in Suriname moeten om 21.00u sluiten’

Het Korps Politie Suriname heeft vrijdagavond bekend gemaakt dat alle winkeliers in Suriname, per direct hun handelszaken om negen uur in de avond (21.00u) moeten sluiten voor het publiek.

Dit zou dienen als maatregel om de verspreiding van het coronavirus in Suriname tegen te gaan, meldt de Surinaamse politie in een kort statement. Momenteel is de avondklok ingesteld op 22.00u en blijven mensen tot laat naar de winkels gaan.

De maatregel gaat in op vrijdag 24 juli 2020, om 21.00u. De politie laat verder weten dat surveillerende agenten erop toe zullen zien dat de winkeliers zich houden aan de sluitingstijd.

De Surinaamse president Santokhi zal zaterdag een televisietoespraak houden in verband met de COVID-19 situatie in het land. In zijn toespraak zal hij strenge maatregelen aankondigen om het coronavirus tegen te gaan. Vrijdag zijn er weer 71 nieuwe coronabesmettingen bij gekomen.