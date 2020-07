VIDEO: Man die met motorcross tegen auto knalde overleden

In Suriname is een man, die vorige week met een motorcross tegen een stilstaande auto botste, woensdag in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om de 32-jarige Donnovan van Brussel. De botsing is vastgelegd door een beveiligingscamera.

Op de beelden, die ook hieronder te zien zijn, is het eenzijdig ongeval duidelijk te zien. Te zien is dat een personenwagen op de weg geparkeerd is. Op een gegeven moment komt de man met de motorcross aan, waarbij het lijkt alsof hij de controle over het stuur zou hebben verloren.

Het slachtoffer, dat met ontbloot bovenlichaam rijdt en geen helm op heeft, knalt zijwaarts tegen de achterkant en de ruit van de auto. Daarbij is te zien dat de achterruit aan diggelen valt en de bestuurder daarna op de grond terecht komt.

De man werd zwaargewond naar het AZ vervoerd waar hij op de intensive care werd opgenomen.