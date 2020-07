Bericht over 17 PRADO’s door regering gekocht is fake news

Het NDP roddelplatform Faya Pepre Nieuws, dat daags na de verkiezingen heel erg stil was gevallen, is weer helemaal terug met hun nep berichten. En dit keer hebben de NDP internet trollen fake news gecreëerd in de vorm van een ‘sappige’ leugen en een gestolen foto, waarmee er op social media flink gestookt wordt door diverse ‘haters‘ van de nieuwe regering.

Volgens het fake news bericht van Faya Pepre, zou de huidige regering van Suriname maar liefst 17 nieuwe Toyota Land Cruiser PRADO’s hebben gekocht voor de nieuwe ministers. Faya Pepre plaatste een foto van een PRADO en rekent uit dat het hiermee bijna 1,5 miljoen US dollar mee gemoeid zou zijn. Enig bewijs hiervoor levert de NDP roddel site echter niet.

De redactie van Waterkant.Net deed uiteraard navraag bij een woordvoerder van de regering. Die verwijst het bericht dat door Faya Pepre Nieuws, maar ook door fake news sites als ‘Meanwhile in Su‘ en ‘De Waarheid’ (zie hieronder) op grote schaal wordt gedeeld, naar het rijk der fabelen. Ook de foto is nep en door Faya Pepre gestolen van een Colombiaanse Facebook pagina zoals hieronder te zien is.

Ondertussen heeft VHP’er Idris Naipal gereageerd. Op Facebook zei hij hierover: “Volk van suriname wees alert!!! Het is heel moeilijk voor enkele NDP’ers te accepteren dat VHP voorzitter Chan Santokhi president is geworden van de Republiek Suriname. Ze kunnen het niet verkroppen, daarom zijn ze constant bezig met fake news. Dus wees alert met fake news!“

De originele foto uit Columbia.