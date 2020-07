Spoedbijeenkomst vandaag over aanpak COVID-19 vraagstuk in Suriname

Donderdag was weer een heftige corona dag in Suriname, waarbij er twee doden vielen en 58 nieuwe besmettingen werden genoteerd. Het totaal aantal geregistreerde corona gevallen tot nu toe is hiermee de 1.200 gepasseerd en staat op 1.234. Op dit moment liggen 6 personen op de intensive care.

De Surinaamse regering houdt vandaag, vrijdag 24 juli, een spoedbijeenkomst waarbij verdere besluiten omtrent de aanpak van het COVID-19 vraagstuk genomen zullen worden. Er zijn enkele uitdagingen bij de aanpak van deze problematiek.

Zo liet minister Ramadhin weten dat Suriname tegen zijn isolatie-, quarantaine capaciteit aanloopt. Verder is er ook een dreigende epidemie in met name Paramaribo en delen van Wanica. Daarnaast baart het oosten de Surinaamse regering veel zorgen, zei de minister. De situatie op de goudvelden geeft ook geen rooskleurig beeld.

Ondanks dit alles blijven de maatregelen, zoals door de vorige regering waren aangekondigd, vooralsnog van kracht. De minister zegt dat de situatie vooralsnog onder controle is, maar er snelle ingrepen nodig zijn om COVID-19 beheersbaar te houden.