Vandaag zijn twee nieuwe coronadoden genoteerd in Suriname. Het gaat om twee patiënten boven de 60 jaar van het Regionaal Ziekenhuis Wanica, meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Met de twee nieuwe doden is het aantal personen dat tot nu toe in Suriname aan het coronavirus is overleden gestegen naar 23. Het aantal coronabesmettingen in Suriname sinds de uitbraak begin maart nadert de 1.200.

Tot en met woensdagavond 20.00u waren er 1.176 personen positief getest op het gevreesde virus. Woensdag zijn er 45 besmettingen bijgekomen en 34 personen genezen verklaard. Het aantal actieve cases was gesteld op 416.