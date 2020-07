VIDEO: Automobiliste ‘vliegt’ over goot, doorboort schutting en eindigt op erf

De bestuurster van deze Lexus ‘vloog’ vanmorgen rond 11.15u op de hoek van de Antroewa- en Sopropostraat in Suriname met haar auto over een goot, doorboorde een schutting en belandde op een erf. Zij raakte gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De vrouw reed over de Sopropostraat en gaande richting de Antroewastraat. Nabij de hoek verloor zij door nog onbekende redenen de macht over het stuur met het noodlottig gevolg. Naar zeggen van enkele buurtbewoners verloor zij de controle doordat zij met een behoorlijke snelheid over de zandweg reed.

De politie was snel ter plaatse en is een onderzoek gestart. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de beschadigde auto af te voeren. Hieronder een filmpje van de situatie: