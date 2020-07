Ook tante (51) van vermoorde 22-jarige vrouw aangehouden

Een opmerkelijke wending in de levensberovingszaak van de 22-jarige Chenel van der Bok. De politie heeft ook haar tante, de 51-jarige Marijke F., als verdachte aangemerkt en in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Volgens de Surinaamse politie is Marijke, F. de persoon die het ontzielde lichaam van Chenel in de woning aan trof. De 34-jarige Orpheo, F. en de 28-jarige Dwight, P. zijn inmiddels ook in verzekering gesteld. Dwight, P. is een politie rekruut meldt de politie.

Met betrekking tot een filmpje dat op social media geplaatst is waarbij het ontzielde lichaam van het slachtoffer te zien is wil de politie duidelijk maken, dat zij op dat stuk ook bezig is met een onderzoek.

Als blijkt dat een politieambtenaar daar verantwoordelijk voor is, die ambtenaar een zware disciplinaire straf mag verwachten. De zwaarste disciplinaire straf bij de politie is oneervol ontslag: